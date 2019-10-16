Що буде з курсом долара в Україні: МВФ випустив новий прогноз

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році очікується, що гривня просяде до 27,72 грн/$, йдеться у огляді МВФ "Перспективи розвитку світової економіки".

Крім того, представники фонду в своєму новому прогнозі щодо вартості національної валюти України відзначили, що в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

У Міжнародному валютному фонді додали, що курс американської валюти перевищить позначку в 30 грн/$ не раніше 2023 року.

До цього МВФ прогнозував, що середній курс долара в 2019 році складе 28,68 грн/$, в 2020 році – 29,96 грн/$, а в 2021 році – 30,55 грн/$.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн / $

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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