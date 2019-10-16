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16 жовтня • оновлено в 15:41
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Що буде з курсом долара в Україні: МВФ випустив новий прогноз

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Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році очікується, що гривня просяде до 27,72 грн/$, йдеться у огляді МВФ "Перспективи розвитку світової економіки".

Крім того, представники фонду в своєму новому прогнозі щодо вартості національної валюти України відзначили, що в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

Новини
Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

У Міжнародному валютному фонді додали, що курс американської валюти перевищить позначку в 30 грн/$ не раніше 2023 року.

Що буде з курсом долара в Україні: МВФ випустив новий прогноз

До цього МВФ прогнозував, що середній курс долара в 2019 році складе 28,68 грн/$, в 2020 році – 29,96 грн/$, а в 2021 році – 30,55 грн/$.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн / $

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн / $

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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