Що буде з курсом долара в Україні: міжнародне агентство дало прогноз до 2022 року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало середньорічний курс національної валюти України в поточному році на рівні 28,86 грн/$.

При цьому аналітики оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні сценарії наведені в рейтингових звітах Fitch щодо МХП і ДТЕК ВДЕ.

У документі за ДТЕК ВДЕ аналітики відштовхувалися від сценарію, що курс української влаюти в 2021-2022 роках складе 30,6 грн/$.

Водночас у звіт Fitch щодо МХП автори заклали інші цифри – 32,27 грн/$ і 33,89 грн/$ відповідно.

Fitch Ratings спрогнозувало середньорічний курс національної валюти України на рівні 28,86 грн/$

При цьому з початку поточного року курс гривні зміцнився з 27,69 грн/$ до 26,38 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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