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23 вересня • оновлено в 15:32
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Що буде з курсом долара в Україні: бізнес озвучив прогноз на 2020 рік

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В Україні бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладає вартість долара на рівні 28 грн/$.

"За прогнозами інвесторів, гривня продовжить зміцнюватися, оскільки минулого року курс був на рівні 30 грн/$", – повідомила виконавчий директор Європейської бізнесасоціації Ганна Дерев'янко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема у ході дослідження опитали понад 100 топменеджерів компаній-членів ЄБА.

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Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

На розвиток бізнесу у 2020 році розраховують 77% опитаних, а 45% СЕО прогнозують зростання доходів на 10-20%.

При цьому у порівнянні з прогнозом на 2019 рік скоротилася кількість компаній, які мають намір розширювати штат.

47% компаній планують залишити кількість працівників на рівні минулого року, а 46% СЕО поділилися планами про розширення (у минулому році таких було 58%).

Лише 33% компаній у наступному році мають намір починати нові інвестиційні проєкти в Україні.

Водночас понад 90% керівників компаній збираються підвищувати працівникам зарплату на 5-10%.

Бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладає вартість долара на рівні 28 грн/$

Бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладає вартість долара на рівні 28 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсуспрогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ долар
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