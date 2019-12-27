Долар проб'є нову позначку: у Гончарука дали прогноз курсу валют на три роки

Міністерство фінансів прогнозує, що курс гривні щодо долара у 2020 році становитиме 27 грн/$.

При цьому у 2021 році національна валюта просяде до 27,2 грн/$. Про це свідчить макроекономічній прогноз відомства.

Також у Мінфіні очікують, що середній курс гривні щодо долара у 2022 році досягне 27,5 грн/$.

Національний банк України у п'ятницю, 27 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,29 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Міністерство фінансів прогнозує, що курс гривні щодо долара у 2020 році становитиме до 27 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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