Що буде з курсом долара після виборів: опублікований прогноз

В Україні експерти очікують, що після виборів до Верховної Ради торгівля на міжбанку почнеться у рамках 25,70-25,80 грн/$.

"Не думаю, що будуть якісь приводи для занепокоєння, просто ринок підстрахується. Взагалі настрої позитивні, і не думаю, що вибори їх змінять", – повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гриненко в коментарі UBR.

Крім того, за його словами, якщо нерезиденти знову заведуть валюту під новий аукціон Міністерства фінансів, то можливе і зміцнення гривні.

Аналогічний курсовий діапазон на понеділок спрогнозував і директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний – 25,70-25,80 грн/$.

"Думаю, що після голосування у Верховну Раду долар продовжить стояти в поточному діапазоні. А в разі інтересу іноземців до нового випуску ОВДП, можуть виникнути і передумови для зміцнення нацвалюти", – резюмував фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Експерти очікують, що після виборів до Верховної Ради торгівля на міжбанку почнеться у рамках 25,70-25,80 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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