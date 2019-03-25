Що буде з доларом в Україні: опублікований прогноз

В Україні курс долара щодо гривні з 25 до 31 березня може знизитися до 26,8 грн/$.

"На цьому тижні ми очікуємо помірного зниження долара до гривні", – повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас, згідно з прогнозами, готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн/$.

Аналітик відзначив, що на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%.

Зокрема, з 18 березня офіційний курс долара, встановлений НБУ, знизився з 27,01 грн до 26,96 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час знизилися з 27,12/27,15 до 26,89/26,92. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,95/27,25 до 26,83/27,08.

"Видно, що передвиборна кампанія навіть на своєму фініші не зробила істотного впливу на валютний ринок. Так само, не позначаться сильно на ринку і самі вибори, якщо їх результат буде близький до того, що показують зараз соціологічні опитування", – резюмував Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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