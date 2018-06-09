Що буде з доларом в Україні: опублікований прогноз до кінця літа

В Україні гривня зміцнюється до долара влітку в останні два роки і сильних валютних коливань в наступні півтора місяця чекати не варто.

"Це пов'язано з різким зниженням ділової активності: потреби витрачати валюту на імпорт газу і інших енергоносіїв немає. Крім того, збільшується експортна виручка аграріїв, яким необхідна гривнева ліквідність перед підготовкою до посівної компанії", - заявив директор казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін в коментарі "Ліга.net".

В цьому році сценарій повториться, вважає начальник управління фінансового департаменту "Укргазбанку" Віктор Пастернак. За його словами, влітку курс буде коливатися в межах 26-26,5 грн/$.

Начальник управління дилінгових операцій банку "Південний" Олег Ропяк також прогнозує, що гривня не зміцниться вище 25,8-25,9 грн/$. При цьому директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний говорить про діапазон 25,8-26,3 грн/$.

У той же час в "Ідея Банку" орієнтуються на 25,7-26,2 грн/$, "ОТП Банк" очікує коридор 25,75-26,75 грн/$, а ПУМБ розраховує на 25,8-26,8 грн/$.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки в 24 грн / $ .