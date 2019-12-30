Що буде з доларом після Нового року: банкіри дали прогноз

В Україні банкіри вважають, що після новорічних і різдвяних свят курс долара може знову повернутися до падіння.

"Гривня йде на новорічні фінансові канікули на позначці 23,69 грн/$, що відповідає номінальній ревальвації за підсумками року на 14,5%. При збереженні попиту на ОВДП з боку нерезидентів курс може не тільки стабілізуватися, але і почати зміцнюватись", – заявив директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зміна тренда зміцнення гривні на її стрімке ослаблення сталася під впливом цейтноту учасників ринку в зв'язку з нестандартним робочим тижнем, який закінчує фінансовий рік, а також зі стартом різдвяних канікул у Європі і США.

"Рекордний денний викуп валюти регулятором в обсязі $700 млн у четвер і курсовий розворот були сприйняті ринком як сигнал до нагнітання ажіотажу: готівковий ринок різко підвищив котирування долара і збільшив спред, що в поєднанні з періодом відшкодувань ПДВ і фіналізацією учасниками ринку річних фінансових розрахунків мало ефект пружини, що розтиснулася. У результаті котирування долара пішли в ріст, що підігріваються спекулятивною активністю", – зазначив Курінний.

Старший аналітик "Райффайзен Банку Аваль" Михайло Ребрик також вважає, що ослаблення курсу гривні носить ситуативний характер.

"Девальвація проходить на "тонкому" ринку, тобто на малих обсягах, що в деякій мірі говорить про нестійкий, а іноді про спекулятивний характер такого руху. Виходячи з характеру руху, характеру угод на міжбанку, якими забезпечено зростання, і того факту, що котирування на готівковому ринку випереджають міжбанк, я схильний вважати, що поточне ослаблення гривні ситуативне", – резюмував він.

Банкіри вважають, що після новорічних і різдвяних свят курс долара може знову повернутися до падіння

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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