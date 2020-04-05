"Ще трошки": у Путіна поскаржилися на величезні проблеми через нафту

Збільшення видобутку нафти в світі призведе до мінімальної ціни на неї, а це не вигідно жодній країні.

Таку думку висловив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков

За його словами, зараз Саудівська Аравія пішла на безпрецедентні знижки, а також безпрецедентне збільшення видобутку нафти.

"Це призвело до того, що ще трошки, і будуть заповнені всі сховища нафти в світі", – зазначив Пєсков.

Він додав, що танкери вже використовуються не для перевезення нафти, а фактично як "плавучі каністри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал