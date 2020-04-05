Головна Новини
5 квітня • оновлено в 17:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Ще трошки": у Путіна поскаржилися на величезні проблеми через нафту

4.2т
Читати матеріал російською

Збільшення видобутку нафти в світі призведе до мінімальної ціни на неї, а це не вигідно жодній країні.

Таку думку висловив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

За його словами, зараз Саудівська Аравія пішла на безпрецедентні знижки, а також безпрецедентне збільшення видобутку нафти.

"Це призвело до того, що ще трошки, і будуть заповнені всі сховища нафти в світі", – зазначив Пєсков.

Він додав, що танкери вже використовуються не для перевезення нафти, а фактично як "плавучі каністри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нафта
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
12
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Хрюканаторы, за свой бюджет переживайте. Вам скоро 4,5 лярда России отдавать за Окуневича))) Объявили арабов победителями, как ВСУ под Иловайском.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Это же надо такую хрень написать!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию"©. а кто то кроме "обоза" знает об этой контрибуции?!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги