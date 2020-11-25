В проекті бюджету 2021 року передбачено бюджетну підтримку парламентських партій у сумі 697 мільйонів 93.5 тисяч гривень!

Нагадаю,що в 2020 році платники податків вже оплатили політичну рекламу, зарплати і оренду офісів партій Зеленського, Медведчука, Тимошенко, Порошенка, Вакарчука на 283 мільйони 530,9 тисяч гривень. Щоправда, після наших вимог використати так звані партійні, точніше наші гроші, для лікування від КОВІД єдина партія "Слуги народу" відмовилася від фінансування у 3-4 кварталах на суму у 70 мільйонів.

Натомість в 1-2 кварталі така ж сума ними була використана.

Від майже 700 мільйонів у 2021 році жодна парламентська партія не збирається відмовлятися.

Отож, коли Ви знову почуєте плачі народних депутатів про ганебний бюджет для народу та для охорони здоров`я, просто запропонуйте їм направити наші майже 700 мільйонів гривень на лікування простих людей, а не на свою політичну рекламу про турботу за охорону здоров`я на олігархічних каналах.

А ще – відмовитися від закупівлі нових авто, комп`ютерної техніки, проведення святкувань, рекламних кампаній, соціологічних досліджень на наші гроші.

Бо, якщо промовчимо, то отримаємо черговий парадоксальний і цинічний бюджет, у якому владі й дружній опозиції- щедре бюджетне фінансування, а народу – локдаун і повага!

П.С. А уявіть якого була б цифра бюджетної підтримки бідних партійних вождів та депутатів, якби за наслідками петиції "Рідної країни", фінансування партій не було скорочено вдвічі!