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СБУ затримала одіозного "борця з тендерами": у чому звинувачують

1.6тЧитати матеріал російською

Слідчі Служби безпеки України 19 червня в ході спецоперації затримали скандально відомого одеського бізнесмена Араїка Амірханяна, якого підозрюють в низці тяжких злочинів.

Про це повідомляє в Facebook прес-центр СБУ. За його даними, Амірханяна підозрюють в "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".

Відзначається, що суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За даними СБУ, Амірханян причетний до скоєння інших злочинів на території України, зокрема поєднаних з насильством над потерпілими.

Араік Амірханян

Араік Амірханян

аргумент

Оперативники спецслужби зокрема встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів в розмірі понад 4 млрд російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.

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Також з'ясувалося, що ділок, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, заблокував понад 200 публічних закупівель по ремонту та будівництву доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень.

Араік Амирханян

Араік Амирханян

"Таким чином була фактично блокована державна програма з модернізації об'єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі", - пояснили в спецслужбі.

За даними СБУ, Амірханяна також підозрюють в організації механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон України в РФ через територію окупованого Криму і в протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 12 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Амірханяна раніше вже затримувала поліція в Одесі. Він разом з "тітушками" увірвався в Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Крім того, Амірханяна з березня 2017 року розшукували правоохоронці Києва у справі про умисне тілесне ушкодження.

За даними ЗМІ, Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує в кримінальних справах про присвоєння коштів на держзакупівлі з ремонту доріг.

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Місце
Україна
Теги
СБУдорогибізнесмен
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