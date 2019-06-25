СБУ затримала одіозного "борця з тендерами": у чому звинувачують

Слідчі Служби безпеки України 19 червня в ході спецоперації затримали скандально відомого одеського бізнесмена Араїка Амірханяна, якого підозрюють в низці тяжких злочинів.

Про це повідомляє в Facebook прес-центр СБУ. За його даними, Амірханяна підозрюють в "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".

Відзначається, що суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За даними СБУ, Амірханян причетний до скоєння інших злочинів на території України, зокрема поєднаних з насильством над потерпілими.

Араік Амірханян аргумент

Оперативники спецслужби зокрема встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів в розмірі понад 4 млрд російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.

Також з'ясувалося, що ділок, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, заблокував понад 200 публічних закупівель по ремонту та будівництву доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень.

Араік Амирханян

"Таким чином була фактично блокована державна програма з модернізації об'єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі", - пояснили в спецслужбі.

За даними СБУ, Амірханяна також підозрюють в організації механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон України в РФ через територію окупованого Криму і в протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 12 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Амірханяна раніше вже затримувала поліція в Одесі. Він разом з "тітушками" увірвався в Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Крім того, Амірханяна з березня 2017 року розшукували правоохоронці Києва у справі про умисне тілесне ушкодження.

За даними ЗМІ, Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує в кримінальних справах про присвоєння коштів на держзакупівлі з ремонту доріг.

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