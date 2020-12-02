СБУ затримала інспектора митниці, який брав хабарі щозміни

Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання хабарів.

Посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення авто. За фіксовану суму коштів він забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через кордон. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними оперативників, протягом зміни митник отримував від 60 тисяч гривень хабара. На своїй посаді він пропрацював півтора місяця – за цей час задокументовано 15 його чергувань.

СБУ затримала інспектора відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового хабара.

Також перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності.

Протягом зміни митник отримував від 60 тисяч гривень СБУ

Протягом зміни митник отримував від 60 тисяч гривень СБУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України затримала на систематичному отриманні хабарів начальника одного з підрозділів митниці Державної фіскальної служби в Херсонській області.