СБУ взялася за 'Нафтогаз' через скандальний аудит

Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту НАК "Нафтогаз України", який виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в ЗМІ, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Україна 24".

За його словами, за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та наглядові ради.

"Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їх відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", – резюмував Шмигаль.

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