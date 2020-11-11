СБУ взялася за "Нафтогаз" через скандальний аудит
Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту НАК "Нафтогаз України", який виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.
"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в ЗМІ, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Україна 24".
За його словами, за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та наглядові ради.
"Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їх відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", – резюмував Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення.
"У відповідь компанія надала свої заперечення до акта ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.
Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".
8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до СБУ.
Згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальне провадження, яке начебто основане на звинуваченнях у державній зраді.