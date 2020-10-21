СБУ викрила розкрадання мільйонів під час будівництва доріг на Харківщині
На Харківщині СБУ викрила фірму, яка обманним шляхом виграла тендер на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг вартістю 6,3 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України. Зазначається, що низку закупок оголосило харківське держпідприємство.
"Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 млн гривень. Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості", – сказано у повідомленні.
Як вказано, така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.
"Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори", – заключили у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше "Укравтодор" відзвітував, що завершив ремонт 2022 км доріг із 4200 км, які заплановані на 2020 рік. На них поклали верхній шар асфальту, після чого залишилося нанести розмітку, встановити знаки та бар'єри.
17 вересня Верховна Рада направила на ремонт доріг майже 2,2 млд гривень, які мають узяти з бюджетної програми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Будівництво 1 км нової автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям коштує Україні в 170,5 мільйона гривень (6 млн доларів).