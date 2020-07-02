В Україні викрили незаконну податкову схему на 2 млрд грн збитків щомісяця

В Україні блокували діючу в ДПС податкову схему, яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця.

Спецоперацію з викриття протиправного механізму формування сум податкових кредитів по ПДВ для суб'єктів господарювання провела Служба безпеки спільно з Офісом Генпрокурора та Державною податковою службою, повідомляється на сайті СБУ.

Уточнюється, що схема існувала в 2019-2020 роках. За версією слідства, в оборудці були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби, її регіональні підрозділи і транзитно-конвертаційних групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.

Для махінацій використовувалося в тому числі втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем для спотворення процесів обробки інформації.

У результаті більше 120 обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні в схемі, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковано коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

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У рамках кримінальної справи було оголошено підозру особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем.

Щодо засновника трьох підприємств, задіяних у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України розпочато розслідування. Сума збитків, завданих державі з використанням цих підприємств, становить 100 млн гривень.

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