СБУ прийшла з обшуками на Галицьку митницю: розкрито корупційну схему

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями на Галицькій митниці в Івано-Франківську.

Як повідомляє прес-служба СБУ, працівники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час оформлення та не затягувати митні операції.

Обшуки на митниці ssu.gov.ua

Є задокументовані факти, що посадовці залучили до оборудки митних брокерів в ролі посередників. СБУ стверджує, що брокери отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їхній зоні відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність чотирьох інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли "заробити" більше ніж 3 млн гривень.

Обшуки на митниці ssu.gov.ua

"Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з митників та брокера під час отримання хабара за оформлення вантажу. У ході санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад 27 тисяч доларів США та майже 3 тисячі євро, ймовірно отриманих від корупційної схеми", – сказано в повідомленні.

Обшуки на митниці ssu.gov.ua

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Обшуки на митниці ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в Україні звільнили половину керівництва ДМС, зокрема, на Закарпатській, Енергетичній, Азовській, Подільській, Поліській, Північній, Слобожанській і Буковинській митницях.

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