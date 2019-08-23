СБУ викрила керівників держшахт на розкраданні півмільярда

Служба безпеки України викрила керівництво державних вугільних шахт в розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету.

Як повідомляє прес-служба СБУ, протягом 2016-2019 років посадові особи ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного устаткування під заздалегідь визначених переможців – фірм-прокладок. Потім зазначеним вище підприємствам було перераховано понад 500 млн гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялися між організаторами та учасниками протиправної оборудки.

обшуки СБУ ssu.gov.ua

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Встановлено, що обладнання для шахт не оновлювалося, а тільки час від часу ремонтувалося. За висновком фахівців, через угоду істотно знижувалася ефективність роботи підприємств і створювалися загрози життю і здоров'ю працівників.

обшуки СБУ ssu.gov.ua

В рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.

обшуки СБУ ssu.gov.ua

обшуки СБУ ssu.gov.ua

обшуки СБУ ssu.gov.ua

обшуки СБУ ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Південно-Українській атомній електростанції (Миколаївська область) займалися майнінгом криптовалют, допустивши при цьому розголошення держтаємниці про фізичний захист АЕС.

Так, співробітники обласного слідчого відділу Служби безпеки України виявили в режимних приміщеннях станції комп'ютерну техніку з підключенням до інтернету.

Пізніше на АЕС спростували, що незаконний видобуток криптовалюти на їхній території призвів до розголошення держтаємниці.

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