СБУ розкрила канал поставок російських запчастин в Африку

Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал постачання через територію нашої країни російських товарів військового призначення.

Як повідомили на сторінці СБУ у Facebook, оперативники запобігли їх можливому переправленню до країн, що потрапили під санкції Ради безпеки ООН.

Зазначається, що менеджмент однієї з київських компаній планував незаконно переправити запчастини до вертолітної техніки в одну з країн Африки. "Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості", – розповіли в СБУ.

За даними спецслужби, також у відправників не було дозвільних документів. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом із міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Представники СБУ провели ідентифікацію вилучених товарів та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

СБУ разоблачила канал поставок российских запчастей Facebook СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 24 листопада США ввели санкції проти трьох російських компаній через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення.

У березні 2020 року Росія заявила, що утилізує міжконтинентальні балістичні ракети "Воєвода" (на Заході більш відомі як "Сатана") через відсутність запчастин, які виготовлялись лише в Україні.