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13 грудня • оновлено в 11:38
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СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

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Служба безпеки України виявила та припинила функціонування багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка протягом року діяла у Херсоні.

Зокрема, комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету, повідомляє пресслужба СБУ.

За словами силовиків, оборудки зловмисники проводили у два етапи.

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Спочатку у місцевих представників реального сектору економіки ділки закуповували за готівку гуртові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували до інших країн за підробленими документами і заниженою вартістю.

Прибутки від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих із ділками фірм-нерезидентів.

Лише протягом 2019 року зловмисники провели експортних операцій на суму понад мільярд гривень. Наразі точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.

Під час обшуків за адресами фірм-учасників оборудки, місцями проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торговельного порту було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків у Херсоні

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше працівники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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