СБУ відреагувала на витік скандального аудиту 'Нафтогазу'

Служба безпеки України не відкривала кримінальні провадження проти "Нафтогазу" після аудиту компанії, який виявив фінансові порушення на суму понад 200 млрд гривень.

"За результатами розгляду матеріалів ревізії вказаного вами акціонерного товариства, надісланих Державною аудиторською службою на адресу СБУ слідчими органів безпеки кримінальні провадження не реєструвалися", – повідомила СБУ у відповідь на запит "Радіо Свобода".

6 жовтня ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення.

"У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.

Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".

8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто основана на звинуваченнях у державній зраді.