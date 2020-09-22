СБУ викрила підприємство, яке платило податки терористам "ЛНР"

Співробітники СБУ повідомили про підозру гендиректору промислового підприємства з Луганщини у масштабній сплаті "податків" на користь терористів.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними досудового слідства, після російської збройної агресії у 2014 році державне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні промислових комплектуючих, захопили й "націоналізували" сепаратисти.

"У 2015 році завод поновив виробничу діяльність і був зареєстрований у фейкових податкових органах терористів. Встановлено, що протягом шести років підприємство через фірми-прокладки поставляє свою продукцію до РФ та низки європейських країн, а рух коштів відбувається через так званий "держбанк ЛНР", – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Гендиректору заводу заочно повідомили про підозру й оголосили у розшук. На майно фігуранта, яке розташоване на контрольованій урядом території, накладено арешт. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді та шпигунстві.

Першим про те, що до зриву операції СБУ із "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.