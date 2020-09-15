СБУ розкрила мільйонні розкрадання в елітній Конча-Заспі

СБУ викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях із елітною землею в Конча-Заспі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Слідство встановило, що чиновники незаконно передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур понад 27 гектарів землі на 600 млн гривень.

На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ "Укрпошта". Правоохоронці провели обшуки та вилучили документацію, що стала підставою для незаконного передання в оренду землі. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Розкрито оборудку на Київщині СБУ

Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт і встановлено заборону на їх відчуження.

Посадовці передали приватній фірмі 27 гектарів землі СБУ

Під час проведених обшуків вилучили документацію СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти встановили, хто живе по сусідству з президентом Володимиром Зеленським на державній дачі в Конча-Заспі. Елітне житло за копійки винаймають Кучма, Литвин і Богатирьова.