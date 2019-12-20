СБУ "притиснула" ПриватБанк: сплив скандальний документ

СБУ висловила керівництву ПриватБанку невдоволення тим, що установа подає позови в іноземні суди без узгодження.

Про це в Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталія Седлецька, опублікувавши відповідний лист від імені заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

"Наполегливо вимагають у майбутньому утриматися від таких "неузгоджених дій". Ці позови, як відомо, наносять чимало проблем: судовий процес у США, ініційований ПриватБанком, взагалі може загрожувати його колишнім власникам кримінальною відповідальністю", – зазначила вона.

ПриватБанку дісталося від СБУ

СБУ висловила обурення ПриватБанку "Схеми"

Журналістка наголосила, що в СБУ підтвердили справжність листа. За словами юристів, такі вимоги Служби безпеки України слід розцінювати як тиск і втручання в діяльність установи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

19 грудня ПриватБанк ініціював новий судовий розгляд проти колишніх акціонерів. Справу розглядатиме Окружний суд Тель-Авіва в Ізраїлі. Сума позову становить $600 млн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал