СБУ вилучила понад дві тонни наркотиків з початку 2020 року

У 2020 році Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, які намагалися провести в Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, підбиваючи підсумки роботи відомства за 2020 рік. Дві партії кокаїну з США намагались ввезти через морський порт "Південний". У травні правоохоронці вилучили 53,4 кг, а у вересні – понад 100 кг.

З початку року вилучили:

238 кг наркотиків

223 кг прекурсорів

56 кг психотропних речовин

8,5 млн пачок цигарок

26,7 тонн контрафактного кальянного тютюну

22 тонни сировини для виготовлення цигарок

З початку 2020 року СБУ розпочала 39 кримінальних проваджень за фактами контрабанди наркотиків, психотропів і прекурсорів. За такі злочини було засуджено 24 особи.

"Завдяки спільній операції СБУ з Євроюстом, Європолом і колегами з Франції, Польщі та Словаччини було припинено діяльність потужного угруповання. Воно спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій стероїдів. У міжнародній спецоперації брали участь понад 270 правоохоронців. У результаті на території ЄС затримано 24 фігуранти і заарештовано активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро", – сказано у повідомленні.

Боротьба з ввозом наркотиків СБУ

Боротьба з контрафактними цигарками

Майже 6,5 млн пачок контрафактних цигарок вартістю понад 112 млн гривень було виявлено на Дніпропетровщині. Під виглядом відомих брендів їх збували в Україні та доставляли в ЄС.

Ще понад 1,5 млн пачок контрафакту і майже 15 тонн тютюну СБУ виявила, коли провела слідчі дії у чотирьох областях – Херсонській, Одеській, Дніпропетровській і Закарпатській. Тут зловмисники вирощували тютюн, а потім нелегально виготовляли цигарки і збували великі партії до Євросоюзу.

А на Волині СБУ блокувала контрабанду просто на складах і вже у вантажівці. Через кордон зловмисники планували переправити 500 тис. пачок цигарок на суму 15 млн гривень.

Боротьба з контрафактними цигарками СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Южний" у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки з понад 100 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.