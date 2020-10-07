СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який організував обіг коштів на суму понад 15 млрд гривень.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували близько 400 фіктивних фірм. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У СБУ наголосили, що до організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

"Вони давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків", – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Також було знайдено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансової діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація.

Пізніше у Офісі Генерального прокурора додали, що дії фігурантів кваліфіковано за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL: