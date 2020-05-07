СБУ і Держфінмоніторинг заблокували рахунки конвертаційних центрів екскерівництва податкової

За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки конвертаційних центрів, які підозрюються в причетності до схеми незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень Державною податковою службою України.

У четвер, 7 травня, пресслужба СБУ повідомила, що підозрює в організації схеми колишнє керівництво відомства. За версією слідства, до угоди також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

Попередньо встановлено, що в 2019-2020 роках чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

СБУ підозрює податкову в злочині ssu.gov.ua

Слідчі встановили факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, в тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками "ризикованості" (фіктивності). Ці дії приводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектора економіки.

Злочинна схема була організована для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.

У рамках цієї справи правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, зокрема в колишнього керівника Державної податкової служби. Під час слідчих дій було вилучено документацію.

Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД із податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

СБУ підозрює податкову в злочині ssu.gov.ua

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 та ч. 3 ст. 209 КК триває.

СБУ підозрює податкову в злочині ssu.gov.ua

СБУ підозрює податкову в злочині ssu.gov.ua

СБУ підозрює податкову в злочині ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 травня співробітники Служби безпеки провели обшуки в квартирі колишнього глави Державної податкової служби Сергія Верланова. ЗМІ повідомляли, що обшуки провели в рамках розслідування справи про легалізацію коштів та нібито фінансування тероризму.