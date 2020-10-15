СБУ перевірить регулярні візити голови НКРЕКП Тарасюка до Росії, – Наливайченко

Гліб Іванов Економіка 21:58, 15.10.2020

Народний депутат Валентин Наливайченко ініціював перевірку Службою безпеки України цілей і обставин регулярних поїздок голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Росії після початку збройної агресії проти України.

Про це колишній голова СБУ повідомив на своїй сторінці Facebook і опублікував копію звернення до керівництва спецслужби.

"Відвідини посадовими особами, які мають доступ до державної таємниці, до країни-агресора неприпустимі. І всі факти таких поїздок повинно бути ретельно вивчено й перевірено", – заявив депутат.

У зверненні він попросив СБУ перевірити мету поїздок, встановити коло осіб, з якими зустрічався Тарасюк під час цих поїздок, і перевірити, які саме питання він обговорював в країні-агресорі.

"Факти регулярних поїздок Тарасюка до Росії виявила Тимчасова слідча комісія парламенту, яка досліджує причини виникнення кризи в енергетиці. Перші викриті ТСК факти порушень, зокрема корупційних зловживань, викликали бурхливу реакцію і протидію з боку керівництва НКРЕКП. Однак ТСК продовжує досліджувати діяльність НКРЕКП і її голови, про подальші результати розслідування обов’язково інформуватиму", – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, ТСК встановила, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, зокрема, прямим залізничним сполученням Київ – Москва влітку 2018 року.

Також ТСК встановила конфлікт інтересів у голови НКРЕКП Тарасюка. За інформацією ТСК, рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії й була контрагентом низки державних підприємств енергетичного сектору.

7 жовтня НАЗК розпочало перевірку Тарасюка через порушення антикорупційного законодавства. Після цього керівництво НКРЕКП заявила про начебто тиск із боку парламентської ТСК.

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