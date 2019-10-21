Справа на десятки мільйонів: СБУ накрила велике рейдерськє угруповання у Києві

Співробітники Служби безпеки України викрили замовників незаконного відчуження земельних ділянок та нерухомості у Києві, яке здійснювалось рейдерськими угрупованнями.

Зокрема, фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба СБУ.

Рейдери використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію.

"Під час обшуків за адресами проживання та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, землю на столичному острові повернуто до комунальної власності київської громади.

Також ініційовано повернення законним власникам інших об’єктів захопленої нерухомості.

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок СБУ

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!