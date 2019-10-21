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21 жовтня • оновлено в 14:11
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Справа на десятки мільйонів: СБУ накрила велике рейдерськє угруповання у Києві

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Співробітники Служби безпеки України викрили замовників незаконного відчуження земельних ділянок та нерухомості у Києві, яке здійснювалось рейдерськими угрупованнями.

Зокрема, фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба СБУ.

Рейдери використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію.

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"Під час обшуків за адресами проживання та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, землю на столичному острові повернуто до комунальної власності київської громади.

Також ініційовано повернення законним власникам інших об’єктів захопленої нерухомості.

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок

СБУ

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок

Фігуранти справи заволоділи на Рибальському острові майже 2 гектарами земельних ділянок

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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