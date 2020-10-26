Сбербанк зажадав від 'Укроборонпрому' 500 млн грн

Сбербанк подав позов до суду проти української оборонної компанії "Артем" майже на 500 млн гривень.

Дочка російського банку вимагає від холдингової компанії, яка була заснована держконцерном “Укроборонпром”, погасити заборгованість по кредитній лінії. Про це повідомляє Finbalance.

У зв’язку з цим Господарський суд Києва відкрив провадження про стягнення заборгованості в розмірі 10,2 млн доларів та 203,8 млн гривень.

У цю суму також входить прострочення заборгованості за тілом кредиту – 153,6 млн грн, а також пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитом – 50,2 млн гривень.

Сбербанк свої позовні вимоги обґрунтовує “неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором про відкриття кредитної лінії внаслідок чого у відповідача утворилася заборгованість перед позивачем за вказаним правочином”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень.

Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.