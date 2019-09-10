Савченко стала безробітною і пішла на біржу праці: скільки їй можуть виплатити

Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко отримала офіційний статус безробітної.

"Неочікувано, серед ЗМІ, викликала фурор новина, що я звернулася до центру зайнятості в пошуках роботи й отримала офіційний статус безробітної людини в нашій країні", – пише Савченко у Facebook.

Водночас її обурило, що десятки тисяч українців виживають заробітками і не можуть знайти роботу, але це нікого не цікавить.

"Сподіваюся, питання безробіття в Україні і пошуку роботи українцями за кордоном буде цікаво новій владі. Бо для того її і обирали!" – наголосила екснардепка.

"Добре, що хоч завдяки імені Савченко на цю проблему, нарешті, потужно звернули увагу і ЗМІ", – підсумувала вона.

В Україні у 2019 році підвищили мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Безробітні, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, з 1 січня повинні отримувати не менше 1630 гривень.

Розмір виплати Савченко також буде залежати від її стажу. З огляду на те, що вона має більше 6 років стажу, згідно із законом їй повинні виплачувати близько 60% останньої зарплати в перші три місяці. У майбутньому цю суму знижуватимуть.

За словами самої Савченко, вона заробляла у Раді 35 тисяч гривень. При цьому розмір допомоги, який нараховують по останній зарплаті не може перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів. Таким чином, максимальна допомога становить 7744 гривні.

У результаті екс-нардепка може претендувати на зазначену суму (7744 гривні) протягом 9 місяців.

Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко отримала офіційний статус безробітної

Нагадаємо, що Надія Савченко на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти в новий парламент. Свою поразку вона пояснила брудними технологіями.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно сестра колишньої народної депутатки Надії Савченко Віра пообіцяла "перебити селезінку" ексміністру транспорту Євгену Червоненку.

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