Між президентом Росії Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом відбулася жорстка телефонна розмова напередодні зустрічі ОПЕК на початку березня.

Про це стало відомо виданню Middle East Eye. Йдеться про розмову напередодні провальних переговорів ОПЕК, після яких Саудівська Аравія наростила видобуток і обвалила ринок нафти.

За даними видання, принц був агресивним і висунув Путіну ультиматум: якщо угоди не буде досягнуто, Саудівська Аравія почне цінову війну.

"Путін відмовився від такої умови, і дзвінок погано закінчився", – розповів анонімно саудівський чиновник.

Путін і бін Салман zona.kz

У статті зазначено, що перед розмовою з Путіним наслідний принц Саудівської Аравії зв'язався з радником президента США з питань Близького Сходу Джаредом Кушнером. Представник США знав про умову, яку Саудівська Аравія хотіла висунути Путіну, але не наклав на це рішення вето.

"Бін Салман зробив з цього висновок", – розповів співрозмовник видання.

Реакція Кремля

Представник Кремля Дмитро Пєсков назвав недостовірною інформацію про сварку, що відбулася в ході телефонної розмови між Путіним і бін Салманом.

"Нісенітниця чергова", – сказав він, коментуючи публікацію у ЗМІ.

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