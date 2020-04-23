Між президентом Росії Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом відбулася жорстка телефонна розмова напередодні зустрічі ОПЕК на початку березня.
Про це стало відомо виданню Middle East Eye. Йдеться про розмову напередодні провальних переговорів ОПЕК, після яких Саудівська Аравія наростила видобуток і обвалила ринок нафти.
За даними видання, принц був агресивним і висунув Путіну ультиматум: якщо угоди не буде досягнуто, Саудівська Аравія почне цінову війну.
"Путін відмовився від такої умови, і дзвінок погано закінчився", – розповів анонімно саудівський чиновник.
Путін і бін Салман
zona.kz
У статті зазначено, що перед розмовою з Путіним наслідний принц Саудівської Аравії зв'язався з радником президента США з питань Близького Сходу Джаредом Кушнером. Представник США знав про умову, яку Саудівська Аравія хотіла висунути Путіну, але не наклав на це рішення вето.
"Бін Салман зробив з цього висновок", – розповів співрозмовник видання.
Реакція Кремля
Представник Кремля Дмитро Пєсков назвав недостовірною інформацію про сварку, що відбулася в ході телефонної розмови між Путіним і бін Салманом.
"Нісенітниця чергова", – сказав він, коментуючи публікацію у ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.
Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.
Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.
20 квітня, в один із моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання. При цьому у Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.
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