Саудівська Аварія продовжила війну на ринку нафти

Юрій Сергієнко Економіка 21:49, 13.04.2020 Оновлено: 21:57, 13.04.2020

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco продовжила цінову війну, незважаючи укладення угоди між країнами ОПЕК+ щодо скороченню видобутку нафти.

Компанія знизила ціни на всі свої сорти нафти в Азії, сигналізуючи про свій намір захищати продажу на своєму найбільшому ринку збуту, пише Bloomberg.

Як зазначає Reuters, ціни знижені на 4,2 долара від рівня квітня. При цьому для Європи ціни залишилися на колишньому рівні, а для США вони виросли.

Аналітики пояснюють, що цим компанія показує, що все ще готова воювати за частку на ринку.

"Ринок все ще переповнений нафтою, а Saudi Aramco показує, що все ще готова битися за свою частку на ринку", – зазначив аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Як повідомляв OBOZREVATEL , країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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