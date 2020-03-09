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9 березня • оновлено в 16:24
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Саудівська Аравія відреагувала на нафтову війну з Росією

12.9т
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Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну.

"Ми в Саудівській Аравії не маємо наміру вести жодних війн з Росією", – заявив у коментарі ТАСС співрозмовник, знайомий з планами саудівської влади.

За його словами, Москва як і раніше дуже важливий партнер для Ер-Ріяда і найважливіший гравець на енергетичному ринку.

Водночас високопоставлене джерело підтвердило, що без рішення ОПЕК+ ніщо не обмежує плани Saudi Aramco в квітні.

"За те, що відбувається зараз на ринку нафти несуть відповідальність всі учасники угоди, особливо його найбільші учасники", – резюмував він.

Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну

Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Ну да, саудиты давят добычу сланцевой нефти, а Россия загнется сама по себе - ни те, ни другие этого и не заметят. По крайней мере после "удара по США" рухнул только рубль.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Evlanov Sergey, Кстати, ты быстро переобуваешься на лету) https://prnt.sc/rdr6y1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Evlanov Sergey, Интересно, вас в пробирках что ли выращивают? Это если ты не понял я насчет "рухнул только рубль"
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Арабы ответили в уже известном хитром стиле: "нас там нет!"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, самое время ВСУ идти на Москву! ... или хотя бы на Севастополь!... или хотя бы на Донецк!
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Zhikharev Dmitry, ты начинай уже репу сушить!!!))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Zhikharev Dmitry, Уже собрались) https://www.obozrevatel.com/society/lider-natskorpusa-v-harkove-predlozhil-osvobodit-zahvachennyie-rossiej-territorii.htm
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