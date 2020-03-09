Саудівська Аравія відреагувала на нафтову війну з Росією

Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну.

"Ми в Саудівській Аравії не маємо наміру вести жодних війн з Росією", – заявив у коментарі ТАСС співрозмовник, знайомий з планами саудівської влади.

За його словами, Москва як і раніше дуже важливий партнер для Ер-Ріяда і найважливіший гравець на енергетичному ринку.

Водночас високопоставлене джерело підтвердило, що без рішення ОПЕК+ ніщо не обмежує плани Saudi Aramco в квітні.

"За те, що відбувається зараз на ринку нафти несуть відповідальність всі учасники угоди, особливо його найбільші учасники", – резюмував він.

Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал