Саудівська Аравія відреагувала на нафтову війну з Росією

Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну.
"Ми в Саудівській Аравії не маємо наміру вести жодних війн з Росією", – заявив у коментарі ТАСС співрозмовник, знайомий з планами саудівської влади.
За його словами, Москва як і раніше дуже важливий партнер для Ер-Ріяда і найважливіший гравець на енергетичному ринку.
Водночас високопоставлене джерело підтвердило, що без рішення ОПЕК+ ніщо не обмежує плани Saudi Aramco в квітні.
"За те, що відбувається зараз на ринку нафти несуть відповідальність всі учасники угоди, особливо його найбільші учасники", – резюмував він.
Джерело в Організації країн – експортерів нафти повідомило, що Саудівська Аравія не оголошувала Росії нафтову війну
Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.
Ціни на нафту Brent
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Курс рубля
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
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