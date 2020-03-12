Саудівська Аравія почне продавати дешеву нафту через цінову війну з Росією

Саудівська Аравія має намір потроїти обсяги відвантаження нафти в Європу за ціною набагато нижчою, ніж продає Росія.
Поставки сировини перетворюють європейський ринок в найважливішу сферу переділу інтересів в ціновій війні між Ер-Ріядом і Москвою. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.
"Саудівська Аравія пропонує свою основну нафту марки Arab Light з постачанням у Роттердам за ціною приблизно 25 доларів за барель, що є величезним дисконтом порівняно з ціною російської нафти Urals", – зазначає співрозмовник.
Нафтопереробні заводи в ЄС, у тому числі компаній Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol і Cepsa, отримали від Saudi Aramco пропозиції на ліміти поставки, які перевищують традиційні обсяги.
"Діапазон обсягу додаткових поставок становив від 25% до 200%, залежно від компанії", – резюмували співрозмовники.
Саудівська Аравія має намір потроїти обсяги відвантаження нафти в Європу за ціною набагато нижчою, ніж продає Росія
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 долари за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
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