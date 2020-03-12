Саудівська Аравія почне продавати дешеву нафту через цінову війну з Росією

Саудівська Аравія має намір потроїти обсяги відвантаження нафти в Європу за ціною набагато нижчою, ніж продає Росія.

Поставки сировини перетворюють європейський ринок в найважливішу сферу переділу інтересів в ціновій війні між Ер-Ріядом і Москвою. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

"Саудівська Аравія пропонує свою основну нафту марки Arab Light з постачанням у Роттердам за ціною приблизно 25 доларів за барель, що є величезним дисконтом порівняно з ціною російської нафти Urals", – зазначає співрозмовник.

Нафтопереробні заводи в ЄС, у тому числі компаній Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol і Cepsa, отримали від Saudi Aramco пропозиції на ліміти поставки, які перевищують традиційні обсяги.

"Діапазон обсягу додаткових поставок становив від 25% до 200%, залежно від компанії", – резюмували співрозмовники.

Саудівська Аравія має намір потроїти обсяги відвантаження нафти в Європу за ціною набагато нижчою, ніж продає Росія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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