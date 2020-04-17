Саудівська Аравія офіційно оголосила, що закінчує нафтову війну

Саудівська нафтова корпорація Saudi Aramco з 1 травня 2020 року буде поставляти клієнтам нафту в обсязі 8,5 млн барелів на добу.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на саудівської біржі Tadawul, передає ТАСС.

"Saudi Aramco оголошує, що буде поставляти своїм клієнтам 8,5 млн барелів сирої нафти на добу, починаючи з 1 травня", - наголошується у повідомленні.

Минулого тижня країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. В результаті видобуток з 1 травня скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти planeta.press

Саудівська Аравія і Росія заявили, що готові знизити обсяг видобутку приблизно до 8,5 млн барелів на добу, тобто на 23% від рівня в 11 млн, решта країн - на 23% від своїх базових рівнів (видобуток на жовтень 2018 року).

Саудівська Аравія, добившись поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, потім вирішила натиснути ще. Втім, нова угода не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.