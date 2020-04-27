Saudi Aramco вже почала скорочувати видобування нафти, незважаючи на те, що країни ОПЕК+ домовилися про зниження з 1 травня.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело в саудівській нафтовій промисловості.

Так, Aramco зменшує обсяги видобування з приблизно 12 млн барелів на добу до передбачених її зобов'язаннями 8,5 млн і може досягти цього цільового рівня дещо раніше за 1 травня.

Путін і бін Салман

Про намір достроково почати виконувати угоду ОПЕК+, яка покликана усунути нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, говорили раніше також Кувейт, Алжир, Нігерія.

Загальний обсяг скорочення в рамках ОПЕК+ повинен становити 9,7 млн барелів.

Через перевиробництво щотижня в сховища зараз надходить 50 млн барелів нафти, такими темпами до червня весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано. У цьому разі ціна на нафту може досягати -100 доларів за барель.

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