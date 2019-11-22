"Саша-стоматолог" запустив в Україні схему з РРО: як Нацбанк "дахує" цей бізнес

У 2013 році Олександр Янукович ввів норму, згідно з якою всі зареєстровані РРО оплачували за надання послуг інформаційного еквайра – 30 грн на місяць "прокладці". Вже протягом 5 років ця корупційна схема щодо стягнення грошей з бізнесу успішно процвітає. Заробіток таких фірм становив приблизно 80 млн гривень на рік. Але схема працює і сьогодні, а НБУ її покриває.

Детальніше про те, як організована схема – у матеріалі Dubinsky.pro.

У 2011-2012 роках син "ексгаранта" – "Саша-стоматолог", розробив схему додаткового заробітку. А саме – впровадив у касові апарати спеціальні чіпи (модулі), які будуть передавати звітні дані в податкову, але через компанію-посередника, за що стягуватиметься щомісячна плата. Модулі безпеки РРО – це смарт-карти, аналогічні тим, що використовуються в Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП).

Наказом Мінфіну від 1 липня 2013 року ця схема набула чинності й зобов'язала всіх суб'єктів ринку або поміняти свої 280 000 ККА, або вставити в них спеціальний чіп. Послуга з передачі даних отримала назву інформаційного еквайрингу, а щомісячна плата з одного касового апарата з модемом склала 30 гривень.

"Еквайр" – це компанія, яка реалізує механізм роботи платіжної системи. Тобто оператор, який написав софт, поставив Нацбанку сервери для роботи нової касової системи і за це отримує постійну оплату в розмірі 80 млн гривень на рік. Експлуатаційні витрати водночас мізерні.

У цьому разі був "запроваджений" легальний спосіб з вилучення коштів підприємців, для чого в ролі компанії, яка виконуватиме функції інформаційного еквайра, мала з'явитися своя "прокладка".

Син Януковича придумав схему з РРО

Однією з таких "прокладок" судилося стати компанії "Укркарт". До "реформи" вона належала Василю Горбалю, але оскільки влаштовувала за технічними параметрами – була "відтиснута" "сім'єю" Януковича. Іншою фірмою, яка забезпечувала інформаційний еквайринг, стала "Інтерплат", що також входила до орбіти президента-втікача.

У такий спосіб 80 млн гривень, через "Укркарт" і "Інтерплат" осідали у Саші "Стоматолога". Після подій 2014 року і втечі "сім'ї", "Інтерплат" припинила виконувати функції інформаційного еквайра. А ось фірма "Укркарт" була "подарована" "сім'єю" своїй людині – Олексію Омельяненку, банкіру, який розікрав "Укргазбанк".

Але, як ви розумієте, передачу даних через модем касового апарату в Податкову службу можна здійснити безпосередньо, без зазначених "прокладок".

Щоб ліквідувати цю корупційну схему, мною 25 вересня 2019 року було направлено депутатські звернення в НБУ, Мінфін, ДПС з проханням розібратися в описаному питанні – ініціювати скасування наказу та постанови, які запровадили інформаційний еквайринг, роз'яснити правомірність залучення двох компаній у ролі еквайра без тендерних процедур.

Глава податкової надав відповідь, у якій повідомили, що ДПС не має законних підстав вплинути (монополізм на ринку) на суб'єкти діяльності у сфері РРО. Верланов і Маркарова ініціюватимуть зміни, спрямовані на спрощення функціонування ринку РРО. Податкова не розробляла нормативні документи щодо діяльності інформаційного еквайра, а також не затверджувала вартість вказаних послуг.

Відповідальним з цього питання є НБУ: "Стостовно визначення та ДІЯЛЬНОСТІ еквайрів, то зазначені питання належать виключно до компетенції НБУ". Перевірити діяльність "Укркарт" ДПС не зможе – відсутні підстави, адже компанія не підпадає під "критерії ризику", тому в рамках закону їм надіслано запит для надання інформації.

Ну а хто вже точно "порадував" зворотною реакцією, то це головний організатор і "схемник" з РРО – Національний банк України, який все відповідальність спробував звалити на інших.

У своїй відповіді НБУ вказав, що:

у всьому "винні" Державна податкова служба та Міністерство фінансів, а функції інформаційного еквайра, як виявилося, могла надати абсолютно будь-яка юридична компанія – резидент України, що відповідатиме встановленим вимогам. Ба більше, НБУ навіть не застосовували тендерні процедури у зв'язку з відсутністю на те підстав.

Якщо вірити наданим даними НБУ, то у 2016 році, Нацбанк намагався вирішити цю проблему і навіть підписав відповідний меморандум про передачу своїх функцій ДПС, але податківці в односторонньому порядку його призупинили. Копію відповідного меморандуму і листа про його "розірваність" Нацбанк не показав. Він досі вважає, що Мінфін не допустить передачу інформації в системі збереження і збору даних РРО (СССД РРО) від НБУ іншій установі, оскільки такі дії є ризикованими і можуть призвести до нестабільного функціонування та збоїв у роботі.

НБУ також займається виключно забезпеченням безперебійного та надійного функціонування СССД РРО, а також надає інформаційним еквайрам послуги платіжної організації, центрального маршрутизатора, розрахунково-клірингового центру, а також платіжної системи "Український платіжний простір".

Нацбанк так і не захотів вирішити окреслену проблему, і тепер у Смолія (глави НБУ) дві "великі надії" на:

пілотний проєкт Мінфіну щодо запровадження технічних інновацій і програм, в рамках якого вони вивчають рішення щодо передачі звітів РРО без застосування інформаційних еквайрів;

законопроєкт 1053-1 "Про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі", який дасть можливість використовувати програмні РРО на фіскальному сервері ДПС.

У жовтні 2019 року функції інформаційного еквайра виконують не одна, а вже 8 юридичних компаній, серед яких скандальна АТ "Українська національна розрахункова картка" (Укркарт) відсутня.

Але незважаючи на те, що НБУ спробував створити образ "невинної жертви" і "охоронця законності", основним завданням листа було залишити непомітним той факт, що одна з чинних компаній, що надає послуги інформаційного еквайра – "УКРКАРТ-еквайра" – є "дітищем" "Укркарт", яка і стала її основним бенефіціаром. Лише у вересні 2019 року через СССД РРО передано звіти 241 409 касових апаратів, а це майже 7 мільйонів гривень доходу на місяць.

У такий спосіб "Укркарт" продовжує заробляти гроші за давньою схемою Януковича, водночас вже якось допущена не одна, а цілих вісім компаній, а "друзі" з НБУ її покривають і переводять "стрілки" на інших учасників.

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