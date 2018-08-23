"Санкції зруйнували": економіці Росії напророкували сумне майбутнє

У відповідь на обмежувальні міри Заходу президент Росії Володимир Путін будує економічну оборону для своєї країни, ставлячи в пріоритет довготривалу стабільність замість політики, яка б могла оживити зростання. У підсумку можна сказати, що санкції вже зруйнували довгострокові економічні перспективи країни.

Як пише Washington Post, в короткостроковому вимірі імплементація навіть найбільш суворого тиску не приведе до спалаху кризи, яка буде мати серйозний вплив на російську політику.

"Санкції не знищили макроекономічну стабільність країни. Але вони відрізали шлях до розвитку. Якщо говорити про пожвавлення економічного зростання, проведення ефективних структурних реформ, то санкції позбавили країну цих можливостей", - пояснив фінансист Московської вищої школи економіки Олександр Абрамов.

Видання зазначає, що західний економічний тиск змусив зачахнути економічне зростання Росії і позбавив середній клас багатства і можливостей - тепер введення ще більш жорстких обмежень здається неминучим.

Як зазначено в матеріалі, російський уряд намагається з усіх сил накопичити профіцит бюджету і збільшити резерви, щоб зберегти стабільність. Втім, на думку автора, таким чином, Путін робить все, щоб якомога довше витримати біль від санкцій, але при цьому він шкодить перспективам Росії в майбутньому. Кремль спрямовує доходи від продажу нафти в накопичення запасів на "чорний день", але уникає проведення приватизації або ризикованих реформ, які могли б пожвавити економіку і залучити інвесторів.

"У Росії є чимало ресурсів, щоб не дозволити санкціям дати поштовх настільки тяжкій кризі, яка б швидко дестабілізувала режим Путіна. Але економічні покарання накопичуються. А Путін реагує на них тим, що ще більше ставить в пріоритет стабільність замість зростання. Тому у Росії залишається все менше можливостей розвиватися", - сказано в матеріалі.

Економіст лондонської фірми IHS Markit Ліліт Геворгян впевнена, що санкції будуть відкушувати від темпів зростання економіки РФ 0,2% щорічно. Такі висновки вона зробила, враховуючи зникнення бізнес-можливостей в країні, недофінансування інфраструктури та уповільнення модернізації. У короткостроковій перспективі вони не будуть болючими для Росії з тієї причини, що обвал рубля пішов на користь російським нафтовим компаніям і експортерам, доходи яких в іноземній валюті, а витрати - в національній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня набув чинності перший етап санкцій США проти Росії, які були введені через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

У Держдепі також назвали кілька умов, які РФ повинна виконати заради зняття санкцій.