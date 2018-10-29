Санкції за Кримський міст: у Латвії несподівано підіграли Росії

У столиці Латвії Ризі продовжують співпрацю із російською компанією "Гіпробудмост", яку внесли у санкційні списки Євросоюзу і США за участь у проектуванні Кримського мосту.

Як повідомляє "Європейська правда", "Гіпробудмост" бере участь у розробці шляхопроводу в Ризі, проект якого представили ще на початку 2000-х років.

Декілька років тому департамент сполучення Ризької думи шукав проектувальників для трикілометрового шляхопроводу, який може з'єднати вулицю Піедруяс і Земгале гатве. У 2016 році в конкурсі перемогло об'єднання GBV, у якому беруть участь два латвійських підприємства і "Гіпробудмост".

При цьому в латвійській фірмі Vektors T підтвердили, що досі співпрацюють із російськими колегами. У Vektors T знають про участь "Гіпробудмост" у проектуванні Кримського мосту, але не отримували попереджень від органів безпеки про можливі ризики.

"Директор департаменту повідомлення Ризької думи Емілс Якрінс пояснив, що договір з GBV був укладений до введення санкцій. Але в Міністерстві закордонних справ стверджують, що якщо хтось у Латвії продовжує співпрацювати з включеним у санкційні списки підприємством, то він повинен нести кримінальну відповідальність" , — пояснило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття Кримського мосту. 16 травня на ньому запустили рух.

У відповідь на незаконні дії Росії з'явилася негативна реакція міжнародної спільноти.

31 липня Європейський Союз ввів санкції проти шести російських компаній через будівництво мосту в окупованому Криму.