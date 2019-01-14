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Санкції із Росії знімуть? США раптово проявили твердість

2.5тЧитати матеріал російською

Сенат США не підтримає зняття санкцій із російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", які належать російському олігархові Олегу Дерипасці.

Таку заяву зробив американський сенатор-демократ Марк Уорнер, передає CNN. За його словами, демократи і республіканці проголосують за скасування зняття цих санкцій.

Він також додав, що Дерипаска "все ще володіє контролем над компаніями".

Уорнер підкреслив, що нині непідходящий момент для зняття санкцій із російських компаній через "нові факти" про контакти президента США Дональда Трампа з Росією.

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США несподівано пішли на поступки Росії щодо санкцій: що сталося

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Getty images

Раніше міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли у список санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Олег Дерипаска
Місце
Росія
Теги
санкцииРосіяСША
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Амеры тупо троллят лишнехромосомных)
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Дейман Алон
Дейман Алон
Американцы, в отличие от пидороссов, держат слово!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дейман Алон, так свiдомому бидлу опять тарифы на все поднимут!
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