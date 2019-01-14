Санкції із Росії знімуть? США раптово проявили твердість

Сенат США не підтримає зняття санкцій із російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", які належать російському олігархові Олегу Дерипасці.

Таку заяву зробив американський сенатор-демократ Марк Уорнер, передає CNN. За його словами, демократи і республіканці проголосують за скасування зняття цих санкцій.

Він також додав, що Дерипаска "все ще володіє контролем над компаніями".

Уорнер підкреслив, що нині непідходящий момент для зняття санкцій із російських компаній через "нові факти" про контакти президента США Дональда Трампа з Росією.

Олег Дерипаска Getty images

Раніше міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли у список санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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