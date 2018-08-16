МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Постраждала торгівля: Росія визнала проблеми від українських санкцій

1.9тЧитати новину російською

Російські судновласники припиняють вантажні перевезення в Україну після затримання в порту Херсона танкера "Механік Погодін" під прапором РФ.

Дане судно належить російській компанії VEB-LEASING, яка внесена до українського списку санкцій, повідомляє Reuters.

Представники галузі зазначають, що причиною припинення перевезень стали побоювання ряду судновласників втратити свій вантаж.

Новини
Санкції з пекла: Росії напророкували глобальну катастрофу через Путіна

"Звичайно, ми не поїдемо в Україну, ми призупинили перевезення на даний момент. Якщо знадобиться, ми будемо шукати інші напрямки (для вантажоперевезень. - Ред.)", - заявило джерело російської судноплавної компанії.

У період літньої річкової навігації російські судна зазвичай перевозять нафтопродукти з Туркменістану, частково російськими внутрішніми водними шляхами, прямуючи потім через Азовське і Чорне моря в українські порти Одеси, Херсона і Миколаєва. Російські судна також перевозять соняшникову олію, що експортується з України. На сьогодні ці операції також припинені.

"Ніхто не хоче, щоб їхнє судно застрягло з оплаченим вантажем", - заявив ще один із судновласників.

Нагадаємо, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - почала затримувати іноземні судна у Керченській протоці. Це, у свою чергу, негативно впливає на економічну привабливість України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність в Азовському морі та на окупованих територіях.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Хохляцкие санкции против России ударили по трафику хохляцких портов. Перемога.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ски Андрей
Ски Андрей
Русский Солдат, иди боярки хлопни,может попустит тебя алкан!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бог Хохлов
Бог Хохлов
хохлики отлично умеют нагадить себе же)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Jones Christy
Jones Christy
🤣🤣🤣это +100500 пострадали от одной из беднейших стран мира
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Aleksandr
Aleksandr
Jones Christy, сказало богатое мурло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги