Постраждала торгівля: Росія визнала проблеми від українських санкцій

Російські судновласники припиняють вантажні перевезення в Україну після затримання в порту Херсона танкера "Механік Погодін" під прапором РФ.

Дане судно належить російській компанії VEB-LEASING, яка внесена до українського списку санкцій, повідомляє Reuters.

Представники галузі зазначають, що причиною припинення перевезень стали побоювання ряду судновласників втратити свій вантаж.

"Звичайно, ми не поїдемо в Україну, ми призупинили перевезення на даний момент. Якщо знадобиться, ми будемо шукати інші напрямки (для вантажоперевезень. - Ред.)", - заявило джерело російської судноплавної компанії.

У період літньої річкової навігації російські судна зазвичай перевозять нафтопродукти з Туркменістану, частково російськими внутрішніми водними шляхами, прямуючи потім через Азовське і Чорне моря в українські порти Одеси, Херсона і Миколаєва. Російські судна також перевозять соняшникову олію, що експортується з України. На сьогодні ці операції також припинені.

"Ніхто не хоче, щоб їхнє судно застрягло з оплаченим вантажем", - заявив ще один із судновласників.

Нагадаємо, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - почала затримувати іноземні судна у Керченській протоці. Це, у свою чергу, негативно впливає на економічну привабливість України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність в Азовському морі та на окупованих територіях.