Санкції в дії? Крим зник з міжнародної пошукової системи

З видачі пошукової системи Skyscanner зникли авіаквитки в окупований Крим.

Як повідомляє "Коммерсант", перельоти до Сімферополя не відображалися 28 червня з ранку до вечора ні з одного великого міста Росії.

За даними опитаних виданням експертів, це могло статися в світлі санкцій, які ЄС ввів щодо Росії після анексії півострова. У самій компанії не змогли пояснити причину того, що сталося.

Один зі співрозмовників видання, знайомих з діяльністю компанії, наполягає, що мова йде про технічні неполадки. Інше джерело на туристичному ринку вважає, що немає нічого дивного в тому, що компанії довелося припинити роботу в Криму.

"Санкції США припускають, що якщо бізнес не працює безпосередньо з кримськими компаніями, то він знаходиться в рамках правового поля. Але європейські санкції суворіші: щоб їх уникати, тревел-компанії змушені змінювати юрисдикції", - пояснив він.

аеропорт Сімферополя crimea.kp.ru

Мова, зокрема, може йти про блокування банками рахунків компанії.

На сайті інших великих пошукових систем - Momondo, Kayak і Aviasales - в п'ятницю проблем з авіаквитками з міст Росії в Сімферополь не виникало. Представник Aviasales пояснив виданню, що компанія провела аудит і існуючі норми при моделі дистрибуції не забороняють шукати квитки до Сімферополя. За його словами, e-travel-компанії в своїй роботі використовують досить високі технології та їхня географічна прив'язка до країни місцезнаходження та реєстрації має більше формальний характер.

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2020 року.

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