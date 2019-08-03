Санкції та заборони: Портников розповів, як США зупинять газопровід Путіна

Комітет Сенату США з міжнародних справ підтримав введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Це ж рішення фактично вводить обмеження і проти іншого "альтернативного" трубопроводу – "Турецького потоку" – в частині, яка стосується українського транзиту, пише журналіст Віталій Портников у блозі "Грані.ру".
За його словами, санкції торкнуться всіх учасників будівництва "Північного потоку - 2". Їх активи, які знаходяться в американській юрисдикції, повинні бути заморожені, їм самим заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів.
"Це один з перших кроків на шляху до настільки серйозних санкцій. Надалі за санкційні поправки повинні проголосувати Сенат і Палата представників, закон повинен бути підписаний президентом США", – зазначив Портников.
Однак, за його словами, в даному випадку інтереси конгресменів, які намагаються обмежити енергетичний диктат Росії, і інтереси Дональда Трампа, що намагається збільшити продажі американського газу до Європи, практично збігаються.
"Трамп не раз і не два попереджав європейські уряди, і перш за все керівництво Німеччини, про небезпеку нарощування енергетичної співпраці з Москвою. Проте європейські лідери, які нерідко дорікають американському президенту в занадто поблажливому ставленні до Володимира Путіна, цих попереджень вважали за краще не помічати", – резюмував Портников.
Комітет Сенату США з міжнародних справ підтримав введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.
Росія прокладає газові маршрути в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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