Жорсткі санкції США проти Путіна: в Україні розповіли, чого чекати

Президент Росії Володимир Путін надійно застрахувався на випадок арешту його активів на Заході. Російський лідер зберігає свої кошти в різних країнах, у різних валютах і дорогоцінних металах, тому не боїться жорстких санкцій США.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, коментуючи 4 законопроекти Конгресу США, спрямовані проти уряду РФ і особисто Путіна.

"Я думаю, що активи Путіна дуже добре замасковані, не особисто Путін буде ними розпоряджатися, а через довірених осіб, найближчих соратників. Хоча можливості розвідки США надзвичайно високі, і важко буде приховати", – вважає Кіхтенко.

На його думку, Путін тримає гроші не тільки в доларах чи євро, "є ще золото, є діаманти".

"Думаю, у нього є багато радників, які рекомендують, в чому це тримати і де", – додав він.

Екс-глава Донецької області скептично поставився до можливості заблокувати кошти Путіна санкціями: "Не вірю, що це на сьогодні можливо".

У разі, якщо частина коштів російського лідера все ж буде заарештована, на думку Кіхтенка, Путін цього не відчує.

"Упевнений, що його активи не в одному місці й не в одній валюті, не в одному виді дорогоцінного металу чи каміння. Думаю, у Путіна достатньо коштів, щоб бути спокійним за подальшу долю і старість", – заявив він.

Кіхтенко також вважає, що США навряд чи будуть доводити справу до арешту активів Путіна, оскільки розуміють, що з ним "треба спілкуватися".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Палата представників Конгресу США прийняла одразу 4 законопроекти, спрямовані проти уряду Росії і особисто президента Володимира Путіна. ТУ такий спосіб конгресмени перейшли до більш радикальних дій – дозволили розвідці перевірити активи глави РФ, заборонили керівництву США визнавати Крим російським, а також згадали про злочин росрежиму щодо Бориса Нємцова.

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