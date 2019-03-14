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Жорсткі санкції США проти Путіна: в Україні розповіли, чого чекати

1.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін надійно застрахувався на випадок арешту його активів на Заході. Російський лідер зберігає свої кошти в різних країнах, у різних валютах і дорогоцінних металах, тому не боїться жорстких санкцій США.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, коментуючи 4 законопроекти Конгресу США, спрямовані проти уряду РФ і особисто Путіна.

"Я думаю, що активи Путіна дуже добре замасковані, не особисто Путін буде ними розпоряджатися, а через довірених осіб, найближчих соратників. Хоча можливості розвідки США надзвичайно високі, і важко буде приховати", – вважає Кіхтенко.

На його думку, Путін тримає гроші не тільки в доларах чи євро, "є ще золото, є діаманти".

"Думаю, у нього є багато радників, які рекомендують, в чому це тримати і де", – додав він.

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Екс-глава Донецької області скептично поставився до можливості заблокувати кошти Путіна санкціями: "Не вірю, що це на сьогодні можливо".

У разі, якщо частина коштів російського лідера все ж буде заарештована, на думку Кіхтенка, Путін цього не відчує.

"Упевнений, що його активи не в одному місці й не в одній валюті, не в одному виді дорогоцінного металу чи каміння. Думаю, у Путіна достатньо коштів, щоб бути спокійним за подальшу долю і старість", – заявив він.

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Кіхтенко також вважає, що США навряд чи будуть доводити справу до арешту активів Путіна, оскільки розуміють, що з ним "треба спілкуватися".

Жорсткі санкції США проти Путіна: в Україні розповіли, чого чекати

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Палата представників Конгресу США прийняла одразу 4 законопроекти, спрямовані проти уряду Росії і особисто президента Володимира Путіна. ТУ такий спосіб конгресмени перейшли до більш радикальних дій – дозволили розвідці перевірити активи глави РФ, заборонили керівництву США визнавати Крим російським, а також згадали про злочин росрежиму щодо Бориса Нємцова.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСанкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир ПутінОлександр Кіхтенко
Місце
Росія
Тег
санкции
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Очередной укроиксперд по активам Путина вылез! Обоз точно не юмористический сайт??
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1
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Да-да - Путин скупил полмира и скоро купит оставшуюся часть. И только Украина гордо не будет продаваться....
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Шапиро Женька, Мы не товар, мы - покупатели.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Русский Крымчанин:"И только Украина гордо не будет продаваться....". А Вы будете или уже?
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