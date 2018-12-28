Санкції Росії проти ''Опоблоку'': в Україні розгадали маневр Кремля

Кремль введенням санкцій проти депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку" свідомо поділив проросійський електорат в Україні на дві частини.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи наближення парламентських виборів в Україні.

"На сьогодні ми бачимо, що Росія поділила проросійські сили, що існують в Україні, умовно на два блоки – прокремлівські сили і проросійські під санкціями", – заявив він.

За словами експерта, таке рішення покликане певним чином дезорієнтувати український електорат.

"Ті, хто не сприймає Кремль і його політику, але жили при Радянському Союзі, у них є родичі в Росії, вони звикли їздити до РФ – можуть голосувати за той блок, який за відновлення умовно кажучи відносин із Росією, але вони не подобаються Кремлю. Я думаю, що Кремль так їх розділяє", – заявив Петренко.

"Я вважаю, що Росія намагається розкладати яйця в різні кошики, зокрема використовуючи силу не прокремлівську, але просто проросійську", – додав він.

При цьому експерт зазначив, що такий крок став несподіванкою навіть для лідерів "Опоблоку": "Якщо звернути увагу на реакцію Олександра Вілкула або Михайла Добкіна, вони були здивовані ситуацією, в якій опинилися".

Фігуранти списку санкцій Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Михайло Добкін і Вадим Новинський youtube.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 25 грудня розширили список санкцій проти більш, ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього в списку санкцій тепер міститься 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше в списку було 322 громадянина України і 68 компаній.

Під санкції, зокрема, потрапили нардепи від "Опоблоку" Олександр Вілкул, Борис Колесников, Вадим Новінський, Дмитро і Михайло Добкіни, Юрій Воропаєв, Тетяна Бахтєєва, Олексій Білий.

Санкції РФ передбачають повне блокування "безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії".

Нардеп від "Опоблоку" Михайло Добкін жорстко розкритикував уряд Росії за розширення списку санкцій. "Маразм міцнішає! Та йдіть ви нах*р зі своїми санкціями! Д*біли, бл*дь!" – заявив Добкін.

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