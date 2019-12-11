У США не ухвалили рішення щодо "пекельних" санкцій проти Росії: названа причина

Комітет Сенату США з міжнародних відносин у середу, 11 грудня, не розглянув нові "пекельні" санкції проти Росії через відсутність на засіданні автора ініціативи республіканця Ліндсі Грема.

Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що дату голосування перенесли, найімовірніше, вже на 2020 рік.

Відзначимо, мова йде про закон "Про захист американської безпеки від кремлівської агресії" від 2019 року, відомий як DASKA. У ньому пропонується ввести санкції "з пекла" проти Росії за втручання у вибори в 2016 році.

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Документ був представлений у лютому Гремом і демократом Бобом Менендесом.

У Сенаті заявили, що комітет відклав розгляд законопроєкту, тому що Грем головував у цей день на слуханнях у Судовому комітеті.

Глава комітету з міжнародних відносин Джим Ріш сказав, що комісія розгляне документ наступного тижня. Однак, з огляду на те, що законодавці повинні покинути Вашингтон наступного тижня, щоб провести відпустку в кінці року, голосування може пройти вже в 2020.

Санкції DASKA будуть включати обмеження для: російських банків, які підтримують зусилля із втручання в іноземні вибори; кіберсектора країни; осіб, які, як вважається, "сприяють прямій або непрямій підтримці незаконної та корупційної діяльності від імені (президента Росії Володимира) Путіна".

Також обмежувальні заходи передбачені і для нафтогазового сектора Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські законодавці включили в проєкт оборонного бюджету пункт про санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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