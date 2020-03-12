Санкції проти Росії підтримали нові країни: список

Чотири країни - Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна – приєдналися до санкцій, які Євросоюз ввів проти РФ за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської Ради.

Санкції проти Росії оглядач

"28 січня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/120 на додаток до рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює лист персон, установ та організацій, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи, визначені додатком до рішення 2014/145/CFSP шляхом включення семи персон, які були залучені до організації Російською Федерацією так званих місцевих виборів 8 вересня у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь в Україні. Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі та Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна, приєдналися до цієї декларації", - йдеться у повідомленні.

Згадані країни взяли зобов'язання привести національну політику у відповідність з прийнятим рішенням Ради ЄС. Євросоюз прийняв до уваги такі зобов'язання і вітає їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати будуть зберігати санкції щодо Криму до тих пір, поки Росія не відмовиться від нього.

Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна підтримали санкції проти Росії

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