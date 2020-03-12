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12 березня • оновлено в 16:03
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Санкції проти Росії підтримали нові країни: список

1.6т
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Чотири країни - Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна – приєдналися до санкцій, які Євросоюз ввів проти РФ за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської Ради.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

оглядач

"28 січня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/120 на додаток до рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює лист персон, установ та організацій, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи, визначені додатком до рішення 2014/145/CFSP шляхом включення семи персон, які були залучені до організації Російською Федерацією так званих місцевих виборів 8 вересня у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь в Україні. Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі та Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна, приєдналися до цієї декларації", - йдеться у повідомленні.

Згадані країни взяли зобов'язання привести національну політику у відповідність з прийнятим рішенням Ради ЄС. Євросоюз прийняв до уваги такі зобов'язання і вітає їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати будуть зберігати санкції щодо Криму до тих пір, поки Росія не відмовиться від нього.

Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна підтримали санкції проти Росії

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
санкции
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
все любят расейку! кто еще не пинал скрепную смехдержавку? становитесь в очередь за Украиной!
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hunt andres
hunt andres
Теперь точно, пиззец Рашке))))))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кац предлагает сдаться!
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