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Санкції проти Дерипаски знімуть? У США несподівано пішли проти Трампа через Росію

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Демократи в Сенаті США наполягли на якнайшвидшому голосуванні по резолюції, яка не схвалює рішення адміністрації Трампа про ослаблення санкцій щодо трьох російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою.

За даними Reuters, до такого кроку закликав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

"Я прийшов до висновку, що пропозиція Міністерства фінансів є помилковою і не може в достатній мірі обмежити контроль і вплив Олега Дерипаски над цими компаніями, і Сенат повинен вжити заходів, щоб заблокувати ці помилкові дії адміністрації Трампа і зберегти ці санкції", - заявив Шумер.

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США несподівано пішли на поступки Росії щодо санкцій: що сталося

Санкції проти Дерипаски знімуть? У США несподівано пішли проти Трампа через Росію

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 10 січня, міністр фінансів США Стівен Мнучін наполіг на тому, щоб адміністрація Трампа зберігала жорсткий контроль над компаніями, пов'язаними з Дерипаскою, незважаючи на рішення послабити обмеження.

Мнучін заявив, що фірми зіткнуться з наслідками, включно з повторним введенням санкцій, якщо вони не будуть дотримуватися умов.

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Особи
Олег ДерипаскаСтівен Мнучін
Місце
США
Теги
санкцииРосіяСШАНовини Росії
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Десантный корабль-док ВМС США USS Fort McHenry покинул Чёрное море и через пролив Босфор и Дарданеллы направился в Средиземное. "Мощный сигнал" Путину оказался слабым пуком. Дня 2-3 пробыли. К свинорылым они даже не зашли. Только к румынам. И к Крыму даже не подходили.
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