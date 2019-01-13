Санкції проти Дерипаски знімуть? У США несподівано пішли проти Трампа через Росію

Демократи в Сенаті США наполягли на якнайшвидшому голосуванні по резолюції, яка не схвалює рішення адміністрації Трампа про ослаблення санкцій щодо трьох російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою.

За даними Reuters, до такого кроку закликав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

"Я прийшов до висновку, що пропозиція Міністерства фінансів є помилковою і не може в достатній мірі обмежити контроль і вплив Олега Дерипаски над цими компаніями, і Сенат повинен вжити заходів, щоб заблокувати ці помилкові дії адміністрації Трампа і зберегти ці санкції", - заявив Шумер.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 10 січня, міністр фінансів США Стівен Мнучін наполіг на тому, щоб адміністрація Трампа зберігала жорсткий контроль над компаніями, пов'язаними з Дерипаскою, незважаючи на рішення послабити обмеження.

Мнучін заявив, що фірми зіткнуться з наслідками, включно з повторним введенням санкцій, якщо вони не будуть дотримуватися умов.

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