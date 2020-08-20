Санкції проти Білорусі не будуть схожі на російські – прогноз

Можливі санкції ЄС проти Білорусі, швидше за все, не зачеплять ключових секторів економіки країни і навряд чи будуть схожі з санкціями щодо Росії.

Такий прогноз оприлюднило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча ми не очікуємо санкцій, подібних до тих, які обмежують доступ Росії до зовнішнього фінансування, або націлених на ключові сектори економіки, введення додаткових санкцій може обмежити можливості залучення зовнішнього фінансування, наприклад, від міжнародних фінансових організацій, в найближчій перспективі", – йдеться в повідомленні.

Fitch нагадує, що чинні санкції ЄС націлені на декількох представників білоруських органів влади і забороняють продаж зброї країні.

Відзначається, що подальше погіршення політичної ситуації і довіри всередині країни може призвести до сильної девальвації білоруського рубля. До того ж масові страйки на підприємствах можуть негативно позначитися на поліпшенні макроекономічної стабільності, досягнутої в останні роки завдяки підвищенню узгодженості монетарної і фіскальної політики і політики в галузі заробітної плати.

Страйки в ключових секторах економіки можуть додатково позначитися на перспективах зростання, які в цьому році вже зазнали негативного впливу коронавірусу і цін на нафту. Згідно з прогнозом Fitch на кінець червня, ВВП Білорусі скоротиться на 5% у 2020 році, а потім, у 2021 році, відновить зростання, яке складе 3,2%.

Агентство нагадує, що проблем з кредиторами бути не повинно, оскільки вони знаходяться в хороших відносинах з Олександром Лукашенком, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль.

"Основними кредиторами Білорусі є Росія і Китай, які одними з перших направили президенту (Олександру. - Ред.) Лукашенку привітання з результатами виборів", – відзначає Fitch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.